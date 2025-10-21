DAX24.312 +0,2%Est505.694 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1625 -0,2%Öl61,45 +0,8%Gold4.260 -2,2%
So entwickelt sich SCHOTT Pharma

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Dienstagmittag schwächer

21.10.25 12:05 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Dienstagmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 20,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:44 Uhr 0,2 Prozent auf 20,25 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SCHOTT Pharma-Aktie bei 20,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.515 SCHOTT Pharma-Aktien.

Bei 32,74 EUR markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 61,68 Prozent Plus fehlen der SCHOTT Pharma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,50 EUR. Mit Abgaben von 8,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,25 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 256,46 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 253,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.12.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SCHOTT Pharma einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
