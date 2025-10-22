SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Mittwochnachmittag um Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der SCHOTT Pharma-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 20,10 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die SCHOTT Pharma-Aktie um 15:49 Uhr im XETRA-Handel bei 20,10 EUR. Bei 20,20 EUR erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 19,72 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.130 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,89 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Verlust von 7,96 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,160 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,25 EUR.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 256,46 Mio. EUR – ein Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SCHOTT Pharma 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.12.2025 erwartet. Am 10.12.2026 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

