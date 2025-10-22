SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SCHOTT Pharma befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 19,80 EUR ab.

Der SCHOTT Pharma-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:45 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 19,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 19,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.424 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,74 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 65,35 Prozent zulegen. Bei 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,57 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre 0,160 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,25 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie aus.

Am 12.08.2025 hat SCHOTT Pharma die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256,46 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 253,59 Mio. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2025 erfolgen. SCHOTT Pharma dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

