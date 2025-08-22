SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt wies die SCHOTT Pharma-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 23,50 EUR nach oben.

Um 15:45 Uhr konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 23,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 23,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.031 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 30.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 56,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,50 EUR. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 27,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für SCHOTT Pharma-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,25 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie aus.

Am 12.08.2025 äußerte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SCHOTT Pharma ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 256,46 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 234,20 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 10.12.2026.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

