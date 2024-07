Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag leichter

Kursverlauf

Der NASDAQ Composite zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 2,62 Prozent auf 17.526,60 Punkte abwärts. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,46 Prozent leichter bei 17.733,91 Punkten in den Mittwochshandel, nach 17.997,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 17.515,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17.747,06 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 2,22 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 24.06.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17.496,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 15.712,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, stand der NASDAQ Composite noch bei 14.058,87 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 18,70 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 18.671,07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14.477,57 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Sangamo Therapeutics (+ 52,01 Prozent auf 0,61 USD), Manhattan Associates (+ 11,51 Prozent auf 252,02 USD), Resources Connection (+ 5,71 Prozent auf 11,67 USD), Landec (+ 5,52 Prozent auf 5,93 USD) und Capital City Bank Group (+ 4,87 Prozent auf 35,10 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Nissan Motor (-5,95 Prozent auf 3,48 USD), QUALCOMM (-5,39 Prozent auf 182,92 USD), Geron (-5,19 Prozent auf 4,38 USD), USANA Health Sciences (-5,13 Prozent auf 43,60 USD) und Donegal Group B (-4,84 Prozent auf 11,80 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15.900.336 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,167 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net