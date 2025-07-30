Schwacher Handel: ATX verbucht mittags Verluste
Der ATX gibt sich heute schwächer.
Werte in diesem Artikel
Um 12:07 Uhr verliert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,37 Prozent auf 4.780,02 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 140,177 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,076 Prozent auf 4.842,51 Punkte an der Kurstafel, nach 4.846,17 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX bei 4.842,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4.777,58 Punkten.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.07.2025, bei 4.485,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, den Wert von 4.438,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wurde der ATX mit 3.627,33 Punkten berechnet.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 30,72 Prozent nach oben. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.847,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.481,22 Punkten erreicht.
Tops und Flops im ATX aktuell
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 1,44 Prozent auf 21,20 EUR), CA Immobilien (+ 0,34 Prozent auf 23,82 EUR), Andritz (+ 0,32 Prozent auf 62,30 EUR), Telekom Austria (+ 0,32 Prozent auf 9,47 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 29,10 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen DO (-3,62 Prozent auf 226,50 EUR), Erste Group Bank (-2,72 Prozent auf 85,90 EUR), Lenzing (-2,24 Prozent auf 26,15 EUR), Raiffeisen (-2,04 Prozent auf 30,70 EUR) und BAWAG (-1,71 Prozent auf 114,70 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 136.597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 34,272 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,10 zu Buche schlagen. OMV lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,11 Prozent.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Andritz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Andritz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Andritz News
Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Nachrichten zu OMV AG
Analysen zu OMV AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.03.2013
|OMV verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.2013
|OMV halten
|HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
|09.11.2012
|OMV underperform
|Credit Suisse Group
|08.11.2012
|OMV neutral
|UBS AG
|08.11.2012
|OMV neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.05.2012
|OMV kaufen
|Erste Bank AG
|09.05.2012
|OMV buy
|Société Générale Group S.A. (SG)
|27.04.2012
|OMV kaufen
|Erste Bank AG
|25.04.2012
|OMV buy
|Société Générale Group S.A. (SG)
|09.03.2012
|OMV kaufen
|Erste Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.2013
|OMV halten
|HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
|08.11.2012
|OMV neutral
|UBS AG
|08.11.2012
|OMV neutral
|Nomura
|08.11.2012
|OMV hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|06.11.2012
|OMV neutral
|J.P. Morgan Cazenove
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.03.2013
|OMV verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.2012
|OMV underperform
|Credit Suisse Group
|18.10.2012
|OMV underperform
|Credit Suisse Group
|04.06.2012
|OMV sell
|Citigroup Corp.
|12.03.2012
|OMV sell
|Citigroup Corp.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen