Schwacher Handel: ATX verbucht mittags Verluste

ATX-Performance

Der ATX gibt sich heute schwächer.

Um 12:07 Uhr verliert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,37 Prozent auf 4.780,02 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 140,177 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,076 Prozent auf 4.842,51 Punkte an der Kurstafel, nach 4.846,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 4.842,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4.777,58 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.07.2025, bei 4.485,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, den Wert von 4.438,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wurde der ATX mit 3.627,33 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 30,72 Prozent nach oben. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.847,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.481,22 Punkten erreicht.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 1,44 Prozent auf 21,20 EUR), CA Immobilien (+ 0,34 Prozent auf 23,82 EUR), Andritz (+ 0,32 Prozent auf 62,30 EUR), Telekom Austria (+ 0,32 Prozent auf 9,47 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 29,10 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen DO (-3,62 Prozent auf 226,50 EUR), Erste Group Bank (-2,72 Prozent auf 85,90 EUR), Lenzing (-2,24 Prozent auf 26,15 EUR), Raiffeisen (-2,04 Prozent auf 30,70 EUR) und BAWAG (-1,71 Prozent auf 114,70 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 136.597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 34,272 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,10 zu Buche schlagen. OMV lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,11 Prozent.

Redaktion finanzen.net