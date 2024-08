Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel im Minus

NASDAQ Composite im Fokus

Der NASDAQ Composite erlitt am Dienstagabend Verluste.

Am Dienstag fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 0,33 Prozent auf 17.816,94 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,155 Prozent auf 17.849,09 Punkte an der Kurstafel, nach 17.876,77 Punkten am Vortag.

Bei 17.758,20 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 17.932,53 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, den Wert von 17.726,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16.794,87 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13.290,78 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 20,66 Prozent. Bei 18.671,07 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14.477,57 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell TransAct Technologies (+ 9,56 Prozent auf 4,93 USD), Compugen (+ 5,03 Prozent auf 1,88 USD), Century Aluminum (+ 4,77 Prozent auf 14,94 USD), FARO Technologies (+ 3,92 Prozent auf 16,43 USD) und Geron (+ 3,59 Prozent auf 4,62 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen SIGA Technologies (-15,28 Prozent auf 8,85 USD), American Superconductor (-8,43 Prozent auf 20,41 USD), Cerus (-6,44 Prozent auf 2,18 USD), DexCom (-6,23 Prozent auf 72,85 USD) und Sangamo Therapeutics (-5,43 Prozent auf 0,82 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43.220.443 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,102 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Ebix-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

