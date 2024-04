Schwacher Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich leichter

Index im Blick

Der NASDAQ 100 sinkt am Montag.

Am Montag verbucht der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 1,36 Prozent auf 17.757,94 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,776 Prozent auf 18.143,25 Punkte an der Kurstafel, nach 18.003,49 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18.152,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17.715,26 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 15.03.2024, mit 17.808,25 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, den Stand von 16.832,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 13.079,52 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18.464,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.249,19 Zählern erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intel (+ 1,15 Prozent auf 36,10 USD), The Kraft Heinz Company (+ 0,95 Prozent auf 36,28 USD), JDcom (+ 0,87 Prozent auf 25,61 USD), Lululemon Athletica (+ 0,78 Prozent auf 338,76 USD) und Warner Bros Discovery (+ 0,78 Prozent auf 8,41 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Atlassian A (-5,03 Prozent auf 196,15 USD), Tesla (-4,59 Prozent auf 163,20 USD), GLOBALFOUNDRIES (-4,54 Prozent auf 47,14 USD), Enphase Energy (-3,80 Prozent auf 112,57 USD) und Illumina (-3,56 Prozent auf 122,54 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 10.525.326 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,942 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,52 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net