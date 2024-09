Schwacher Handel: S&P 500 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Index-Performance im Fokus

Der S&P 500 gönnt sich am Nachmittag eine Verschnaufpause.

Am Montag notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,01 Prozent leichter bei 5.737,48 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 46,761 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,253 Prozent schwächer bei 5.723,67 Punkten in den Montagshandel, nach 5.738,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.743,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.724,35 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag August, dem 30.08.2024, den Stand von 5.648,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der S&P 500 mit 5.460,48 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Stand von 4.288,05 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 20,97 Prozent. Bei 5.767,37 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.682,11 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit CVS Health (+ 2,64 Prozent auf 63,00 USD), FedEx (+ 2,56 Prozent auf 274,40 USD), Gap (+ 2,26 Prozent auf 21,91 USD), Perrigo Company (+ 2,11 Prozent auf 26,19 USD) und Intuitive Surgical (+ 2,05 Prozent auf 488,98 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Advance Auto Parts (-4,18 Prozent auf 39,65 USD), Micron Technology (-3,84 Prozent auf 103,37 USD), Ulta Beauty (-3,59 Prozent auf 389,50 USD), General Motors (-3,55 Prozent auf 44,83 USD) und Dollar General (-3,13 Prozent auf 84,59 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17.227.637 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,101 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

