Schwacher Handel: S&P 500 sackt am Dienstagnachmittag ab

S&P 500 im Blick

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Am Dienstag verbucht der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0,91 Prozent auf 5.196,06 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 44,683 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,848 Prozent tiefer bei 5.199,28 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5.243,77 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 5.184,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.204,29 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, den Wert von 5.137,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.01.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 4.742,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, bei 4.109,31 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 9,56 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 5.264,85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Punkten markiert.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Phillips 66 (+ 2,89 Prozent auf 168,06 USD), Freeport-McMoRan (+ 1,91 Prozent auf 48,24 USD), Marathon Petroleum (+ 1,90 Prozent auf 208,30 USD), ExxonMobil (+ 1,38 Prozent auf 118,61 USD) und Xcel Energy (+ 1,30 Prozent auf 53,97 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Humana (-14,53 Prozent auf 300,38 USD), Hanesbrands (-9,49 Prozent auf 5,20 USD), CVS Health (-7,99 Prozent auf 73,20 USD), UnitedHealth (-7,76 Prozent auf 451,70 USD) und Norwegian Cruise Line (-7,57 Prozent auf 19,36 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 14.635.309 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,914 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 309,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net