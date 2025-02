Schwacher Handel: S&P 500 verbucht Abschläge

S&P 500-Kursverlauf

Am Nachmittag ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Am Mittwoch geht es im S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,32 Prozent auf 6.049,06 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 53,039 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 1,01 Prozent auf 6.007,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6.068,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.003,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.063,00 Zählern.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,044 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, mit 5.827,04 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.983,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.021,84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 3,08 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.128,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.773,31 Punkten registriert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell CVS Health (+ 16,22 Prozent auf 63,92 USD), Generac (+ 9,08 Prozent auf 154,61 USD), Gilead Sciences (+ 6,40 Prozent auf 102,29 USD), Edwards Lifesciences (+ 6,13 Prozent auf 75,26 USD) und Intel (+ 5,89 Prozent auf 22,21 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Wabtec (-8,15 Prozent auf 191,16 USD), Waters (-7,12 Prozent auf 376,42 USD), Biogen (-6,13 Prozent auf 130,84 USD), CF Industries (-5,50 Prozent auf 80,40 USD) und The Mosaic (-5,19 Prozent auf 25,55 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 24.006.017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,368 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die SVB Financial Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 1.200,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

