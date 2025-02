Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Montagnachmittag

LUS-DAX-Entwicklung

Der LUS-DAX zeigt sich heute im Minus.

Um 15:55 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,41 Prozent auf 21.315,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 21.415,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21.179,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 03.01.2025, bei 19.894,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 19.227,00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, notierte der LUS-DAX bei 16.944,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 6,77 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21.802,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 19.828,50 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 0,85 Prozent auf 333,50 EUR), Rheinmetall (+ 0,79 Prozent auf 761,40 EUR), Deutsche Börse (+ 0,67 Prozent auf 240,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,22 Prozent auf 32,42 EUR) und Fresenius SE (+ 0,05 Prozent auf 36,99 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Daimler Truck (-6,78 Prozent auf 39,76 EUR), Volkswagen (VW) vz (-5,96 Prozent auf 92,76 EUR), Porsche (-5,35 Prozent auf 58,34 EUR), Siemens Energy (-4,50 Prozent auf 55,24 EUR) und BASF (-4,42 Prozent auf 44,55 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 6.270.982 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 308,719 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,60 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

