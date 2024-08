Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus

NASDAQ-Handel im Fokus

Der NASDAQ 100 zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,25 Prozent schwächer bei 19.716,72 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,152 Prozent schwächer bei 19.736,35 Punkten in den Dienstagshandel, nach 19.766,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 19.652,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19.835,38 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, lag der NASDAQ 100 bei 19.522,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 18.674,19 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 14.694,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 19,18 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 20.690,97 Punkten. Bei 16.249,19 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Palo Alto Networks (+ 8,73 Prozent auf 373,33 USD), PayPal (+ 3,08 Prozent auf 71,57 USD), Zscaler (+ 1,76 Prozent auf 198,94 USD), Starbucks (+ 1,29 Prozent auf 93,49 USD) und Netflix (+ 1,25 Prozent auf 697,13 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen DexCom (-6,20 Prozent auf 72,87 USD), JDcom (-5,38 Prozent auf 27,95 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-4,16 Prozent auf 144,83 USD), Intel (-2,81 Prozent auf 20,92 USD) und Marvell Technology (-2,73 Prozent auf 69,10 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 26.946.406 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,102 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 4,58 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

