Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt zum Handelsstart zurück

SLI-Kursverlauf

Das macht der SLI heute.

Am Donnerstag verbucht der SLI um 09:10 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,22 Prozent auf 1.973,78 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,269 Prozent auf 1.972,76 Punkte an der Kurstafel, nach 1.978,09 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1.972,26 Punkte, das Tageshoch hingegen 1.974,75 Zähler.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,170 Prozent. Vor einem Monat, am 13.05.2024, wurde der SLI mit 1.915,95 Punkten berechnet. Der SLI wies vor drei Monaten, am 13.03.2024, einen Wert von 1.930,56 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.06.2023, bei 1.776,91 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,92 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1.993,61 Punkten. 1.742,94 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Alcon (+ 0,46 Prozent auf 82,48 CHF), Logitech (+ 0,40 Prozent auf 91,30 CHF), Novartis (+ 0,22 Prozent auf 94,87 CHF), Holcim (+ 0,22 Prozent auf 82,06 CHF) und Roche (+ 0,16 Prozent auf 243,90 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Sika (-2,36 Prozent auf 265,10 CHF), Sonova (-2,24 Prozent auf 279,20 CHF), Kühne + Nagel International (-1,04 Prozent auf 257,20 CHF), Swatch (I) (-0,87 Prozent auf 187,85 CHF) und Temenos (-0,83 Prozent auf 59,60 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 130.246 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,320 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Titel

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 5,92 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net