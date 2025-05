Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag mit Kursplus

Scout24 im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 105,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 105,40 EUR zu. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 105,90 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.136 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 105,90 EUR erreichte der Titel am 02.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,90 EUR. Dieser Wert wurde am 20.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 37,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,42 EUR je Scout24-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 96,65 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Scout24 die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

