Scout24 Aktie News: Scout24 steigt am Montagvormittag

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 120,30 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 120,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 120,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 119,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.573 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 0,00 Prozent niedriger. Bei 65,90 EUR fiel das Papier am 20.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 45,22 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,46 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 109,93 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,28 EUR je Aktie belaufen.

