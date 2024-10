Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 78,00 EUR ab.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,4 Prozent auf 78,00 EUR nach. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 77,85 EUR. Bei 78,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 16.359 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 79,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 55,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,23 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,49 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Scout24 am 31.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

September 2024: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat

Scout24-Aktie: Experten empfehlen Scout24 im September mehrheitlich zum Kauf

KW 39: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche