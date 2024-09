Scout24 Aktie News: Scout24 verbilligt sich am Vormittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 68,90 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 68,90 EUR. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 68,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 16 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,15 EUR erreichte der Titel am 22.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 7,62 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,20 EUR. Abschläge von 19,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,39 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Scout24 am 31.10.2024 präsentieren. Am 30.10.2025 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,69 EUR im Jahr 2024 aus.

