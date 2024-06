Kursentwicklung

Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Vormittag fester

05.06.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 70,40 EUR.

Die Scout24-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 70,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 70,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 172 Scout24-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.05.2024 bei 73,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 4,33 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 11.07.2023 Kursverluste bis auf 53,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,32 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,28 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,63 EUR. Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Scout24. Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,85 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen Mai 2024: Experten empfehlen Scout24-Aktie mehrheitlich zum Kauf MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

