Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 104,90 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 104,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 104,00 EUR. Bei 107,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 35.593 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 108,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,05 Prozent hinzugewinnen. Am 20.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 65,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,42 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,55 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

