Scout24 Aktie News: Scout24 steigt am Mittag

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 78,95 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Scout24 konnte um 11:44 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 78,95 EUR. Bei 79,10 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.324 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2024 markierte das Papier bei 80,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 1,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 55,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 43,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,22 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,49 EUR aus.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 30.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,70 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor einem Jahr eingebracht