Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 117,90 EUR.

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:43 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 117,90 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 117,70 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.009 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,73 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 20.08.2024 auf bis zu 65,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,11 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,46 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 109,93 EUR je Scout24-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Scout24-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 3,28 EUR je Aktie aus.

