Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 118,50 EUR.

Die Aktie verlor um 15:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 118,50 EUR. Die Scout24-Aktie sank bis auf 117,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 119,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.066 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 122,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 3,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 44,39 Prozent sinken.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,46 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 109,93 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,28 EUR je Scout24-Aktie.

