Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 117,20 EUR.

Die Scout24-Aktie musste um 11:37 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 117,20 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 116,60 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 117,60 EUR. Bisher wurden heute 16.085 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,90 EUR. Dieser Wert wurde am 20.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 43,77 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,46 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 109,93 EUR.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 3,28 EUR je Aktie aus.

