Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Vormittag schwächer

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 117,40 EUR ab.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:01 Uhr um 1,0 Prozent auf 117,40 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 117,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 117,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.961 Scout24-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 20.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 43,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,46 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 109,93 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,28 EUR je Scout24-Aktie.

