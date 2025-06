Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 119,10 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 119,10 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 119,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.696 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 122,30 EUR. Gewinne von 2,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 20.08.2024 auf bis zu 65,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 80,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,46 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,93 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,28 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Scout24-Aktionäre freuen

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

Analysten sehen bei Scout24-Aktie Potenzial