Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagnachmittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 95,45 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 15:52 Uhr 2,2 Prozent. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 95,45 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.166 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 102,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,49 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,45 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 48,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 91,81 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 06.05.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,31 EUR fest.

