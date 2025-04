Scout24 Aktie News: Scout24 kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Scout24-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 101,20 EUR.

Bei der Scout24-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 101,20 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 101,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 100,00 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 101,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44.635 Scout24-Aktien.

Bei einem Wert von 102,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 1,38 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 64,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 57,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,45 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,65 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,27 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

