Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagvormittag mit Einbußen

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 114,90 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 114,90 EUR. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 114,60 EUR. Bei 114,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 2.381 Scout24-Aktien gehandelt.

Bei 115,90 EUR erreichte der Titel am 16.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 0,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,65 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,46 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 109,93 EUR an.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,28 EUR je Aktie belaufen.

