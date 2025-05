So entwickelt sich Scout24

Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Freitagvormittag

16.05.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 113,90 EUR.

Scout24 114,50 EUR 2,20 EUR 1,96%

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 113,90 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 114,60 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 114,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 4.580 Stück. Am 16.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 114,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 0,61 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 42,14 Prozent wieder erreichen. Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,46 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 108,74 EUR. Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren. Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Scout24. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,28 EUR je Scout24-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie Scout24-Aktie auf Rekordhoch - JPMorgan sehr optimistisch Scout24-Aktie trotzdem leichter: Scout24 bestätigt Ausblick nach gutem Jahresauftakt MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

