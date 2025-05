Aktie im Fokus

Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Mittag an Boden

20.05.25 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 116,40 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 116,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 116,40 EUR. Bei 116,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 8.470 Stück. Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2025 auf bis zu 116,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,00 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2024). Mit einem Kursverlust von 43,38 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,46 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 109,93 EUR. Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 3,28 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie Scout24-Aktie in Grün: Scout24 nun erstmals bester DAX-Aufstiegskandidat Scout24-Aktie auf Rekordhoch - JPMorgan sehr optimistisch Scout24-Aktie trotzdem leichter: Scout24 bestätigt Ausblick nach gutem Jahresauftakt

Bildquellen: Scout24