Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Scout24 hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Scout24-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 116,00 EUR.

Mit einem Kurs von 116,00 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 116,20 EUR zu. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 115,90 EUR. Bei 116,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.281 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.05.2025 auf bis zu 116,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 0,26 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,90 EUR. Dieser Wert wurde am 20.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 43,19 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2024 mit 1,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,46 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 109,93 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

