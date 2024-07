Scout24 Aktie News: Scout24 behauptet sich am Montagvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 72,75 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Am 18.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 73,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,10 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 55,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 31,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,27 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 78,73 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,84 EUR je Aktie.

