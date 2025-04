Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 101,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,4 Prozent auf 101,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 101,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.079 Scout24-Aktien.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,18 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.08.2024 Kursverluste bis auf 65,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,43 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 96,65 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 präsentieren. Am 30.04.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2025 3,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

