Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Vormittag nordwärts

Kurs der Scout24

Die Aktie von Scout24 zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 71,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 71,75 EUR. Bei 71,85 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 71,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 766 Stück gehandelt.

Am 22.07.2024 markierte das Papier bei 74,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 3,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Scout24.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,84 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht am Freitagnachmittag Verluste