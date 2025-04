Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Mittag fester

Scout24 im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 102,80 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 102,80 EUR zu. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 103,10 EUR aus. Mit einem Wert von 102,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 12.854 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 28.04.2025 markierte das Papier bei 103,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 0,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,42 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 96,65 EUR je Scout24-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Scout24 die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,25 EUR je Aktie belaufen.

