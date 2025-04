Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Montagvormittag tiefer

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 101,80 EUR ab.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 101,80 EUR. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 101,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,40 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.991 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2025 auf bis zu 102,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,90 EUR ab. Abschläge von 35,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,42 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 96,65 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,25 EUR je Scout24-Aktie.

