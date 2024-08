Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Mit einem Kurs von 68,05 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Scout24-Aktie zeigte sich um 09:01 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 68,05 EUR an der Tafel. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 68,75 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 68,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 77 Scout24-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 8,23 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 55,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,88 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 79,39 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 30.10.2025.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,71 EUR je Aktie.

