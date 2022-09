Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag billiger

Aktien in diesem Artikel Scout24 51,70 EUR

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 50,42 EUR. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 50,38 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 106.624 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 66,02 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 23,63 Prozent wieder erreichen. Bei 46,90 EUR fiel das Papier am 24.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 69,99 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 09.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 109,70 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 95,90 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,77 EUR fest.

