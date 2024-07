Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von Scout24 konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 73,30 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 73,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 72,75 EUR. Bisher wurden heute 10.594 Scout24-Aktien gehandelt.

Bei 74,15 EUR erreichte der Titel am 22.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,16 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 55,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 24,69 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,27 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,73 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 08.08.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 07.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,84 EUR je Scout24-Aktie.

