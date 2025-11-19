DAX23.181 -1,7%Est505.535 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 +2,4%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.516 -2,0%Euro1,1586 ±0,0%Öl64,73 -0,1%Gold4.095 +0,7%
Seehafenbetriebe wählen neuen Repräsentanten

19.11.25 05:49 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) wählt am Mittwoch auf seiner Mitgliederversammlung in Hamburg ein neues Präsidium. Vom ZDS hieß es, die bisherige Präsidentin Angela Titzrath werde ausscheiden. Zur Nachfolge äußerte sich der ZDS, der als Bundesverband rund 140 Unternehmen vertritt, vorab nicht.

Titzrath hatte Ende September schon als Chefin der Hamburger Hafen und Logistik AG aufgehört. Das Hafenlogistikunternehmen ist ein wichtiges Mitglied des Arbeitgeberverbands ZDS. Das Präsidium des ZDS besteht aus fünf Mitgliedern. Je Nord-Bundesland gibt es gewöhnlich ein Mitglied.

Über das Ergebnis der turnusgemäßen Wahl und die Lage der Hafenwirtschaft informiert der Verband anschließend um 15.30 Uhr in der Hamburger Speicherstadt. Themen sind der Sanierungsstau in den Seehäfen, das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie die Verteidigung.

Diesen Monat ist bekanntgeworden, dass der Bund rund 1,35 Milliarden Euro in Bremerhaven investieren soll. Das Geld wird laut Ankündigung genutzt, um militärisch nutzbare Infrastruktur zu bauen./lkm/DP/jha