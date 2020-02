Sequans Communications (spons ADRs): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sequans Communications (spons ADRs) präsentierte in der am 11.02.2020 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2019 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,300 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,440 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,2 Millionen USD – ein Plus von 33,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sequans Communications (spons ADRs) 6,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,300 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,560 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 40,30 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 30,86 Millionen USD.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Verlust von 1,008 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 31,36 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.net