Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:06 Uhr ging es für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 22,75 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,69 GBP ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,81 GBP. Zuletzt wechselten 146.976 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Bei 26,14 GBP markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 19,09 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2022). Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 16,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,70 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 04.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Shell (ex Royal Dutch Shell) im vergangenen Quartal 86.959,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 84.204,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in Höhe von 4,24 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Shell-Aktie im Fokus: Seit knapp 200 Jahren - Shells Geschichte vom Antikhändler zum Gas- und Ölkonzern

Shell-Aktie in Grün: Shell übertrifft trotz Gewinnrückgang die Erwartungen - Aktienrückkaufprogramm angekündigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shell (ex Royal Dutch Shell) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com