Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Shell (ex Royal Dutch Shell) am Freitagmittag zu

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 24,29 GBP zu.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 24,29 GBP. Kurzfristig markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 24,35 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 24,18 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.891.948 Stück gehandelt.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 29,56 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 17,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 23,45 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 3,44 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 USD. Im Vorjahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,03 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,83 GBP an.

Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 GBP je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) mit einem Umsatz von insgesamt 57,79 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,18 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 2,86 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in Höhe von 4,10 USD im Jahr 2024 aus.

