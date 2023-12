Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Nachmittag fester

So bewegt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 155,46 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 155,46 EUR. Bei 156,52 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 154,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 708.902 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 167,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 7,42 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 26.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 23,14 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 177,18 EUR.

Am 16.11.2023 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,15 EUR, nach 3,36 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 21.393,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.573,00 EUR umgesetzt.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.02.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 06.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,46 EUR je Siemens-Aktie.

