Siemens-Aktie aktuell: Siemens mit Kursplus

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 105,06 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 12.000 Punkten tendiert. Bei 106,08 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 104,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 631.849 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2020 00:00:00 bei 120,66 EUR. Am 19.03.2020 00:00:00 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 126,20 EUR. Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 6,34 EUR fest.

Die Siemens AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Der Konzern bedient mit seinen Produkten Kunden aus der Industrie-, Energie- und Gesundheitsbranche. Weltweit entwickelt und vertreibt das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen für das Produktions- und Transportwesen, für Gebäudetechnik und Energieverteiler, die Gas- und Ölindustrie oder die städtische Infrastruktur. Siemens ist führender Produzent in der Energie- und Automatisierungstechnik sowie der Prozessleittechnik für Kraftwerke. Mit der US-amerikanischen Tochter Dresser-Rand ist Siemens außerdem als Ölindustrieausrüster tätig. Die Produkte von Siemens finden weltweit bei Großunternehmen wie auch Privathaushalten Anwendung und sind in beinahe allen elektrotechnischen Industriezweigen anzutreffen. 2015 zog sich das Unternehmen aus der Haushaltsgerätesparte zurück und verkaufte seinen 50-prozentigen Anteil am Joint-Venture BSH an Bosch. Das Medizintechnikgeschäft wurde 2018 als eigenes Unternehmen unter dem Namen Siemens Healthineers AG börsennotiert. 2020 wurde das Energie-Segment als börsennotierte Siemens Energy abgespalten.

Siemens-Aktie deutlich fester: Covid-Sonderleistung von 200 Millionen Euro für Mitarbeiter

Siemens Healthineers sieht Varian-Übernahme im Plan

Siemens verkauft Flender für zwei Milliarden Euro an Carlyle - Siemens-Aktie fester

