Siemens Aktie News: Siemens wird am Montagmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 209,15 EUR ab.

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 209,15 EUR ab. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 208,10 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 208,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 148.132 Siemens-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 150,68 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,35 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 224,56 EUR an.

Am 13.02.2025 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,71 EUR gegenüber 3,03 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 18,35 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,41 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,70 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens Energy-Aktie setzt Rally fort: Neues Rekordhoch erreicht

Siemens-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 10 Jahren abgeworfen