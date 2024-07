Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Siemens-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 177,20 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 177,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 177,44 EUR aus. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 176,92 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 177,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.175 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 188,88 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,59 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,57 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,96 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 201,60 EUR.

Am 16.05.2024 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,39 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,16 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,47 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

