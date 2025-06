Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 219,25 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 219,25 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 219,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 218,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 224.096 Siemens-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. 11,68 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,37 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 225,33 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 15.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,87 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR erwirtschaftet worden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siemens.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,78 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

