Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 175,12 EUR ab.

Die Siemens-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 175,12 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 174,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 176,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 70.652 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 46,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2023 mit 4,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,96 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 201,60 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens gewährte am 16.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,16 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

